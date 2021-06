ICOR Europa

Resolution zum Völkermord am Suryoye Volk

Am 15. Juni jährt sich zum 106. Mal der Völkermord an den Suryoye1, Armeniern und den Pontosgriechen, welcher 1915 durch das Osmanische Reich verübt worden ist. Der damalige amtierende Innenminister ordnete eine „Massenumsiedlung“ an, die allen im Osmanischen Reich lebenden Suryoye, Armenier und Pontosgriechen galt. Die Suryoye bezeichnen dieses dunkle Kapitel ihrer Vergangenheit als Sayfo, aramäisch: Schwert.

Pressemitteilung