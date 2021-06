Schluss mit den Krieg gegen das kurdische Volk!

Anlass waren die jüngsten Drohnen-Angriffe und der Einsatz von Giftgas gegen kurdische Stellungen im Nordirak und gegen das Flüchtlingslager in der Umgebung von Ain Issa mit Artillerie-Granaten. Verschiedene Redner, unter anderem von der Linksjugend und der MLPD, entlarvten den neuimperialistischen Charakter der Pläne Erdoğans, ein großtürkisches Reich zu errichten. Sie griffen die Unterstützung der Bundesregierung an, die immer noch große Mengen von Waffen an die Türkei liefert.

Die Aufhebung des PKK- Verbots und das Ende der Verfolgung von kurdischen Aktivisten wurde von verschiedenen Rednern gefordert. Wir von der MLPD waren zwar nur mit einer kleinen Delegation vertreten, aber wir konnten Literatur und Zeitungen im Wert von 76 € verkaufen und führten einige interessante Gespräche. Die Kundgebung war gerade deshalb wichtig, weil das ganze Thema im Fernsehen und in der bürgerlichen Presse regelrecht totgeschwiegen wird.