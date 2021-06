Zentralkomitee der MLPD kondoliert CPI (ML) Red Star zum Tod von Sharmistha Choudhury

Monika Gärtner-Engel, Internationalismusverantwortliche der MLPD, kondoliert im Namen der MLPD.

Liebe Genossinnen und Genossen des ZK der CPI (ML) Red Star, liebe Genossinnen von AIRWO, lieber Genosse Ali Chakraborty:,

mit großer Bestürzung haben wir vom Tod der führenden Genossin der CPI (ML) Red Star, Sharmistha Choudhury, am Sonntag, dem 13. Juni 2021, erfahren. Die MLPD spricht der CPI (ML) Red Star, AIRWO und ihrem Ehemann ihre tiefe Anteilnahme aus und trauert mit Euch. Ihr Tod ist ein großer Verlust – nicht nur für die revolutionäre Partei CPI (ML) Red Star Indien und die Massenbewegungen der Arbeiter, der Bauern, der Frauen und Umweltschützer, sondern für die gesamte internationale revolutionäre Frauenbewegung.

Ohne Furcht und selbstlos hat sie Verhaftungen und Verfolgungen auf sich genommen für das Ziel einer von Ausbeutung und Unterdrückung befreiten Gesellschaft in Indien – den Sozialismus. Als Absolventin der Presidency University und mehrere Jahre lang als Journalistin tätig, war dieser Weg nicht vorgezeichnet. Sie wurde nur 47 Jahre alt und war auch ein Gesicht Indiens, Pionierin und Vorreiterin in der weltweiten Frauenbewegung und der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, eine Vertreterin der CPI (ML) Red Star bei vielen internationalen Anlässen.

Ihr Tod zeigt die Gefährlichkeit der COVID-19 Pandemie und ist eine Mahnung an alle, auch den Kampf um die Gesundheitsversorgung und gegen diese weltweite Pandemie als Tagesaufgabe der weltweiten Revolutionäre zu führen. Es ist eine einzige Anklage an das imperialistische Weltsystem und insbesondere an die faschistische Regierung in Indien, dass diese Pandemie in Indien so grenzenlos wüten kann. Obwohl Sharmista schon genesen war, war sie erneut erkrankt und den Folgen einer Post-Covid-Erkrankung und weiteren Komplikationen erlegen. Welch ein Widersinn bei den heutigen Möglichkeiten für eine kostenlose und ausreichende Gesundheitsversorgung bis in den letzten Winkel der Erde.

Ihr Lebenswerk wird von den indischen Revolutionären und der weltweiten revolutionären und insbesondere Frauenbewegung geehrt und weiter geführt. Verstärken wir unsere Anstrengungen im Kampf für den echten Sozialismus.

Mit großer Anteilnahme und mit herzlichen und revolutionären Grüßen.