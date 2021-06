Presseerklärung der MLPD

„Stefan Engel klagt an - gegen politisch motivierte Einstufung als ‚Gefährder‘“

Am Dienstag, 3. August 2021 wird vor dem Verwaltungsgericht Meiningen (2 K 863/18 Me) ab 10 Uhr die Klage von Stefan Engel gegen seine Einstufung als „Gefährder“ durch die Polizeidirektion Saalfeld in Thüringen verhandelt.

Von Zentralkomitee der MLPD