Streik in zwei Fleischfabriken

Seit dem 23. Mai streiken in Saint-Anselme, einer Stadt in der Nähe von Quebec City 600 Arbeiter des Exceldor Geflügelverarbeitungsbetrieb. Es geht um einen neuen Tarifvertrag für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Exceldor ist einer der größten Geflügel-Verarbeiter. Nur rund 40 km weiter in Vallée-Jonction streiken bereits seit 6 Wochen 1.100 Arbeiter des Schweine-Schlachthofs und -verarbeiter Olymel. Auch hier geht es um höhere Löhne und um bessere Arbeitsbedingungen.