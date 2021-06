Textilarbeiterinnen kämpfen um Lohn

In Lesotho streiken in der dritten Woche 50.000 Textilarbeiterinnen und -arbeiter. 90 Prozent der Beschäftigten in dem Sektor sind Frauen. Es kommt ständig zu Demonstrationen und Straßenblockaden. Die Polizei setzt Gummigeschosse und Wasserwerfer ein. Es gibt zahlreiche Festnahmen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter bestehen auf der versprochenen 20-Prozent-Lohnerhöhung, da die Lebenshaltungskosten deutlich steigen. Die Preise mancher Waren des täglichen Bedarfs, wie Öl zum Kochen, sind um 20 Prozent gestiegen. Die Regierung nimmt die Corona-Pandemie als Vorwand, um die Löhne zu drücken und verweigert jede Erhöhung.