Breiter Protest gegen heuchlerisches Kinderschutzgesetz

Am 15. Juni 2021 schossen Soldaten der 3. Spezialstreitkräfte der philippinischen Armee auf eine Gruppe von Farmerinnen und Farmer. Willy Rodriguez, Lenie Rivas, Mitglieder der fortschrittlichen Organisation der indigenen Lumad, Mapasu, sowie die Zwölfjährige Angel Rivas wurden dabei getötet. Drei weitere Menschen konnten flüchten. Bei den beiden Frauen bzw. Mädchen wurden Verletzungen im Vaginalbereich festgestellt, was die Annahme rechtfertigt, dass die Soldaten sie vor ihrem Tod noch vergewaltigt haben. Laut Aussagen des fortschrittlichen Frauendachverbandes Gabriela entspricht das auch der Anordnung des faschistischen Präsidenten, Rodrigo Duterte, weibliche Rebellinnen in die Vagina zu schießen. Die Soldaten brachten die Leichname zum militärischen Brigade-Hauptquartier in St. Christine (Lianga) und präsentierten sie als „Mitglieder der Neuen Volksarmee“, um ihr Vorgehen nachträglich zu rechtfertigen. Gabriela forderte, dass der Herrschaft des „macho-feudalistischen Duterte“ ein Ende bereitet wird. Sandugo, der fortschrittliche Zusammenschluss der Moros und indigenen Völker für Selbstbestimmung, begrüßte den vor kurzem bekannt gewordenen Beschluss des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag, die systematischen Tötungen unter der Duterte-Administration zu untersuchen und er brachte seine damit verbundene Hoffnung nach Wahrheit und Gerechtigkeit zum Ausdruck.