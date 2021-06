Vor 30 Jahren wurde Boris Jelzin Präsident der Sowjetunion

Gorbatschow hatte darauf gesetzt, die Sowjetunion und die KPdSU als Machzentren zu erhalten. Jelzin stand für den "hartenBruch'" und eine noch schnellere Öffnungund Zusammenarbeit mit den westlichen Imperialisten. In der Folge zerfiel die SU in einzelne Republiken. In "Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" wird diese Entwicklung im Kapitel "Auifstieg und Niedergang des modernen Revisionismus" untersucht, und es wird die Schlußfolgerung gezogen, dass der offene Bankrott des Revisionismus und seine Verarbeitung Vorauassetzung für einen neuen Aufschwung des Kampfs um den Sozialismus sind.