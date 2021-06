...betrug die echte Steuerquote, die der Amazon-Gründer Jeff Bezos von 2014 bis 2018 an den Staat gezahlt hat. Sein Einkommen betrug in dieser Zeit 4,2 Milliarden US-Dollar. Er zahlte 973 Millionen US-Dollar Steuern, zeitgleich wuchs sein Vermögen in den vier Jahren um 100 Milliarden US-Dollar. (Quelle: WAZ vom 10. Juni 2021)