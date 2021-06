Corona-Pandemie: Höchstmögliche Zahl an Impfungen erforderlich

Angeklagt ist das kapitalistische Gesundheitswesen und das Impfchaos, die Ausbeutung der Menschen und die neokoloniale Unterdrückung vieler Länder.

Ende der Pandemie nicht in Sicht

Mit jeder Neuinfektion wächst das Risiko neuer Virusvarianten, die infektiöser und schädlicher sein können und den Impfschutz unterhöhlen. Die schnelle Unterbrechung der Infektionsketten durch Maßnahmen wie Impfungen, wie sie die MLPD in ihrem Sofortprogramm vorschlägt, ist ausschlaggebend. Der Rückgang der Inzidenzen in Deutschland und Europa ist eine Eindämmung der Pandemie, ein Ende ist keinesfalls in Sicht. Dazu bedarf es unter anderem der vollständigen Impfung der großen Mehrheit der Menschen weltweit, der weiteren Einhaltung der AHA-Regeln und der Fortführung der Massentestungen.

Im Rennen mit der Delta-Variante des Coronavirus

Die in Indien dominierende Variante ist in den USA, Kanada und vor allem in Großbritannien stark verbreitet. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC schätzt, dass die Delta-Variante bis Ende August 90 Prozent der Corona-Neuinfektionen in der EU verursacht. Obwohl in Großbritannien 64 Prozent eine Impfung haben und 47 Prozent vollständig geimpft sind, stiegen die Neuinfektionen wieder auf einen Inzidenzwert im Siebentage-Durchschnitt von über 100 pro Hunderttausend Einwohner (BRD heute: 6,2). Das ist der Delta-Variante und der unverantwortlichen Lockerungspolitik der Regierung geschuldet. Betroffen sind vor allem Ungeimpfte, jüngere Menschen; besonders Schulen sind Hot-Spots. In Deutschland verdoppelte sich die Zahl der Infektionen in der dritten Woche in Folge von 4 auf 8 und diese Woche auf 15 Prozent und verdrängte die bisher zirkulierende Variante Alpha. Eine massenhafte Impfung zum Selbstschutz und Schutz der Gesellschaft ist notwendig, auch von Kindern und Jugendlichen unter Beachtung der Sicherheit. Sie sind die Mehrheit der Bevölkerung in vielen Ländern.

Corona tötet! Impfung schützt! Impfen, impfen, impfen ...

In den USA sind 63 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft, 53 Prozent vollständig. Ein neue Studie der US-Gesundheitsbehörden zeigt: 99,9 Prozent aller in US-Krankenhäusern stationierten Patienten ab Mai waren ungeimpft, ebenso fast alle Verstorbenen. Trotz Einschränkung der Wirksamkeit der zugelassenen Impfstoffe schützen sie gegen die Delta-Variante und stoppen deren Ausbreitung.

Impfimperialismus der führenden imperialistischen Länder

In Asien, Afrika und Lateinamerika wütet die Pandemie schlimmer denn je durch Desinformation, Armut, eine unverantwortlichen Corona-Politik und wenig Impfstoffe. Bislang haben 13 imperialistische Staaten sich 87 Prozent der Impfstoffproduktion gesichert. Bleibt es bei der Impfrate in Ländern mit niedrigen Einkommen, braucht es nach einer Schätzung von OXFAM 57 Jahre, um dort einen Impfschutz aufzubauen. Das Versprechen des G7-Gipfel für rund 2 Milliarden Impfdosen über das internationale Impfprogramm Covax bis Ende 2022 ist eine Farce: zu spät, zu wenig; bis Mai dieses Jahres wurden weniger als ein Drittel der versprochenen Dosen geliefert. Mit den Imperialisten ist der Wettlauf gegen die Zeit nicht zu gewinnen!

Arrogantes neokoloniales Gebaren

Ständig betonen Phramakonzerne und Monopolpolitiker ihre Ablehnung der Patentfreigabe damit, dass die Produktion zu „komplex“, und in Afrika, Lateinamerika und Teilen Asiens „unrealistisch“ sei, das „zu lange dauern“ würde. Ein vom Thinktank Public Citizen vorgelegte Produktionsplan straft sie Lügen. Für weniger als 10 Milliarden US-Dollar mit einem schnellen, gebündelten Technologietransfer können acht Milliarden zusätzliche Biontech-Impfdosen binnen eines Jahres in diesen Ländern hergestellt werden können. Dafür haben sich 19 Hersteller gemeldet. Die neokoloniale Arroganz rechtfertigt nur das Monopol für die Profite über das Patentrecht.

Coronakrise – Anklage gegen Kapitalismus

An der Corona-Pandemie wird die ganze Verkommenheit und Unfähigkeit des imperialistischen Weltsystems deutlich. Die Arbeiterklasse in den imperialistischen Ländern und die Unterdrückten der ganzen Welt wollen die Coronakrise schnell beenden. Dazu müssen sie sich weltweit für Gesundheitsfürsorge, für ihre Kämpfe für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zusammenschließen und sich über die grundsätzliche Lösung mit einer sozialistischen Perspektive einigen. Stärkt die ICOR und MLPD. Organisiert Euch!