Courage – ein Frauenverband mit Perspektive!

Im Rahmen der Bundesdelegiertenkonferenz wird am Samstag, dem 26. Juni, um 10 Uhr, vor dem Rathaus in Berlin-Spandau auch eine Kundgebung stattfinden.

Die Corona-Pandemie ist alles andere als vorbei. Jetzt muss die Zeit genutzt werden, um Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Schulen und Kitas durchzusetzen. Viele Frauen atmeten nach den Pfingstferien auf, als die meisten Kinder wieder in Schule und Kita betreut worden sind. Doch das ist keineswegs das Ende der Tatsache, dass Lasten der Kindererziehung, der Familienarbeit in die Familien und dort auf uns Frauen abgeladen werden. Unsere Sorge um die Zukunft lässt uns aktiv werden.

Wir stehen vor einer Bundestagswahl. Viele Parteien, vor allem auch diejenigen, die seit Jahrzehnten in der Regierung Sozialabbau, Privatisierungen im Gesundheitswesen, geringere Renten als „alternativlos“ bezeichnen, machen blumige Versprechungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur besseren Ausstattung von Schulen oder besserer Bezahlung von typischen Frauenberufen in Pflege, Gesundheit und Erziehungswesen. „Viele Frauen, die in Betrieben arbeiten, sind extrem am Rande. Sie arbeiteten nicht in sogenannten systemrelevanten Berufen und durften deshalb ihre Kinder nicht in die Kita bringen. Und sie mussten mit ihren Männern Gegenschicht arbeiten, um überhaupt die gesamte Betreuung zu stemmen,“ berichtet eine Beschäftigte aus einem Großbetrieb. ...

Das sind nur einige Themen, die den Frauenverband Courage auf seiner 11. Bundesdelegiertenversammlung beschäftigen werden. Vom Allgäu bis nach Hamburg kommen fast 100 Delegierte und weitere Teilnehmerinnen aus dem Verband zusammen und sprechen über brennende Fragen der Frauen in Deutschland und wählen den neuen Bundesvorstand.

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung