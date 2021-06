1. Der kleine rote Fisch, alleine im Pazifik

viele waren geflohen, ohne Wiederkehr.

Der Raubfisch Tepco hat sich überfress‘n.

Er war explodiert, verstrahlte nun das Meer.

2. Der kleine rote Fisch will

was dagegen machen.

Warnte andre Fische vor der Gefahr!

Doch viele hört er über seine Worte lachen.

Da schwamm der Fisch hinaus in den Atlantik

1-2-3: Fishes of all oceans, unite!

Together we can win if together we

Fight! Fishes of all oceans, unite!

3. Dort fand er bunte Fische, die

wurden rot vor Wut,

schwammen so zusammen,

wie ein Riesen-Fisch.

Da sang ein kleiner schwarzer

Fisch ein schönes Lied vor.

Erst nur einer, dann

sang ein ein großer Chor:

1-2-3: Fishes of all oceans, unite!

Together we can win if together we

Fight! Fishes of all oceans, unite!.

4. Der Augen-Fisch, schwammen vorn,

er konnte sehr gut seh‘n.

Der Ohren-Fisch ganz oben, er

konnte gut versteh‘n.

Der Brillen-Fisch konnte rechnen, er

sammelte die Spenden.

Breitmaul brachte andere die

Schwimmrichtung zu wenden.

1-2-3: Fishes of all oceans, unite!

Together we can win if together we

Fight! Fishes of all oceans, unite!.



