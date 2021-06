Die echte Montagsdemo trifft sich am 28. Juni

Am offenen Mikrofon geht es dieses Mal um die Situation von Jugendlichen. Wie sehen die Chancen für Bildung und Arbeit aus? Was ist dran an den Meldungen, man finde händeringend keine Auszubildenden? Sind Jugendliche wirklich faul und unflexibel? Oder soll hier im großen Maßstab vom massiven Abbau von Ausbildungsstellen abgelenkt werden?

Die Montagsdemo bringt den Nachweis, dass die Jugendlichen bei dem massiven Rückgang an Lehrstellen ein kaum zu lösendes Problem haben. Die Montagsdemo ist ein offenes Treffen und ist immer antifaschistisch.