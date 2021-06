dju protestiert gegen Polizeigewalt in Düsseldorf

Der nordrhein-westfälische Landesverband der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di protestiert entschieden gegen die massiv eingesetzte Polizeigewalt gegen Journalisten am gestrigen Samstag. In Düsseldorf ist es bei einer Demonstration gegen das geplante nordrhein-westfälische Versammlungsgesetz zu polizeilichen Attacken gegen mehrere Kollegen gekommen. Die dju NRW fordert die lückenlose Aufklärung: "Gewalt gegen Reporter und Fotografen durch Polizeibeamte sind ein massiver Angriff auf das Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit".