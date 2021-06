Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nazi-Regimes

Wolf-Dieter Rochlitz betonte in der Begrüßung, dass vor allem die Jugend die Erinnerung an das braucht, was wirklich geschehen ist. Die sozialistische Sowjetunion hat nicht den Krieg gegen Deutschland provoziert, wie einige antikommunistische Historiker behaupten. Vorgetragen wurde das in den 1930er-Jahren entstandene Lied „Vaterland, kein Feind soll dich gefährden“. Es rief alle Menschen zur Wachsamkeit und Verteidigung ihrer Heimat auf.

Stalin hat nach der Zerschlagung des Hitler-Faschismus den Charakter des gerechten Krieges der sozialistischen Sowjetunion wie folgt deutlich gemacht: "Unsere Regierung hat nicht wenig Fehler gemacht, wir hatten in den Jahren 1941 bis 1942 Augenblicke einer verzweifelten Lage. … Ein anderes Volk hätte zu seiner Regierung sagen können: Ihr habt unsere Erwartungen nicht gerechtfertigt, macht, dass ihr fort kommt, wir werden eine andere Regierung einsetzen, die mit Deutschland Frieden schließt und uns Ruhe sichert. Doch das russische Volk hat nicht so gehandelt, denn es glaubte daran, dass die Politik seiner Regierung richtig war, und brachte Opfer, um die Niederwerfung Deutschlands zu gewährleisten. Und dieses Vertrauen des russischen Volkes zur Sowjetregierung hat sich als der entscheidende Faktor erwiesen, der den historischen Sieg über den Feind der Menschheit, über den Faschismus, gesichert hat. Dem russischen Volk sei für dieses Vertrauen gedankt!“

Die Spuren der Vernichtungsschlacht sind unauslöschlich. Eindrucksvolle Bilder vom größten Friedhof der Welt in Petersburg (ehemals Leningrad) wurden gezeigt. Dort liegen 500.000 Tote, die durch die Blockade der Wehrmacht gestorben sind. Einige Teilnehmer brachten Beiträge über das, was sie an diesem Tag bewegt. Dem verbrecherischen Feldzug der Nazis fielen 27 Millionen Menschen allein in der Sowjetunion zum Opfer. Das deutsche Volk hat den Hitler-Faschismus nicht verhindert, und viele wurden selbst Opfer des faschistischen Terrors.

Damit sich das nie wiederholt, dürfen Völkerhetze, Rassismus, Antisemitismus und Antikommunismus keine Chance haben. Beendet wurde die Kundgebung - als der Regenschauer nachgelassen hatte - mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Die Moorsoldaten“.