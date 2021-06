Kämpferischer Protest sagt „Nein“ zu Gewalt an Frauen

Wir starteten mit zirka 30 Personen. Es schlossen sich mehrere Passanten und Jugendliche, teils aus Palästina oder der Türkei an. Sie mobilisierten Freunde über Whats-App, so dass die Aktion auf bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern anwuchs, geprägt von Jugendlichen - Mädchen wie Jungs!

Nur wenige Meter vom Kundgebungsort entfernt hatte auf den Tag genau vor zwei Jahren Faruk P. versucht, die Gelsenkirchnerin „Seda“ – Mutter zweier Kinder – mit über 20 Messerstichen zu töten. Zuvor hatte er sie drei Jahre gestalkt und ihr gedroht, sie zu töten.

Glücklich waren an diesem Tag alle, dass „Seda“ überlebte, weil sie mutig gegen den Angreifer ankämpfte und weil sie Hilfe von Passanten bekam. Eine besondere Freude war, dass „Seda“ selbst an der Kundgebung teilnehmen, die Demonstration mit anführen und eine tiefgehende und für alle begeisternde Rede halten konnte, in der sie ihre Erfahrungen verarbeitete. Sie klagte an, dass über drei Jahre Anzeigen von ihr an Justiz und Behörden ins Leere laufen gelassen wurden, sie in ihrer Bedrohung als Frau nicht ernst genommen wurde und der Mordanschlag hätte verhindert werden können. Dabei geht es ihr um alle Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Ihre Botschaft ist, ihr Leben lang zu kämpfen - gegen Gewalt an Frauen weltweit, nicht zu schweige, und dass sich eine breite Bewegung entwickelt, bis es eine wirkliche Befreiung für Frauen gibt.

