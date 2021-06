Polizeirepression

Grup Yorum: „Der deutsche Imperialismus kann unsere Kunst nicht verhindern!“

Die deutsche Polizei griff die "Solidaritätskundgebung mit politischen Gefangenen" an, die am Freitag, den 18. Juni, in Magdeburg stattfand. Begründet wurde der Angriff mit der Teilnahme der revolutionären Musikband Grup Yorum. Die Magdeburger Polizei, die zu der Veranstaltung mit Dutzenden von Polizeiautos und einer Einheit kam, kündigte an, dass sie das Konzert ohne irgendein Dokument und ohne Gerichtsbeschluss verbieten würde. Sie sagte auch, dass sie eingreifen würde, wenn Grup Yorum ihre Instrumente nehmen und anfangen würden, ein Konzert zu geben.

Korrespondenz aus Augsburg