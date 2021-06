Italien

Heute vierstündiger Generalstreik

Wegen der Ermordung des SI Cobas-Provinzkoordinators von Novara, Adil Belakhdim¹ und im Kampf um Sicherheit am Arbeitsplatz wegen Covid-Erkrankungen ruft die Gewerkschaft SI Cobas heute, am 24. Juni, zu einem vierstündigen Generalstreik im Güter- und Logistikbereich in Italien auf. Weitere Gewerkschaften unterstützen den Streik.

Korrespondenz