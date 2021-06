933 Kilometer Schienentrassen des Personenverkehrs wurden in Deutschland in den vergangenen 26 Jahren reaktiviert. Das geht aus Daten des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene hervor. Allerdings wurden seit 1994 in Deutschland auch über 3.600 km Strecken des Schienenpersonennahverkehrs stillgelegt. Der Saldo fällt für den Zeitraum von 1994 bis 2020 also klar negativ aus. Vor allem in ländlichen und dünn besiedelten Regionen hat die Deutsche Bahn seit den 1990er Jahren zunehmend Strecken aufgegeben.