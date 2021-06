Leserbrief zum Artikel „Belarus - Geheuchelter Protest der EU“

Auf diesen Artikel bezieht sich der Leserbrief.

Daraufhin ließen Monopolmedien verlauten, dass die Sanktionen der EU gegen Belarus nicht in voller Schärfe beschlossen wurden - wegen Wirtschaftsinteressen an Öl und Kali aus Belarus.¹ Zur Heuchelei zum Ryanair-Zwischenfall gehört meines Erachtens aber noch Folgendes: Der deutsche Justizapparat hat 2015 auf Gesuch des Faschisten Erdoğan zehn Marxisten-Leninisten in einer europaweiten Aktion verhaften lassen und zur Anklage gebracht. Das ist mehr als ein erzwungener Flugzeug-Stopp. Die zehn wurden einem endlosen Prozess unterzogen, auch mit Folter durch Einzelhaft, und letztes Jahr als „Kriminelle“ abgeurteilt. Das ist Justizterror aus nacktem Antikommunismus! Die Gefängnisstrafen entfielen, weil die U-Haft der zehn diese Zeit samt und sonders überschritten hatte.

Sie waren nicht Whistleblower oder Regimekritiker, sie waren Marxisten-Leninisten. Sie hatten sich rechtlich nichts zuschulden kommen lassen. Ihr „Verbrechen“ war ihre revolutionäre Weltanschauung und ließen sich nicht brechen. Die Empörung der Herrschenden über die Unterdrückung Oppositioneller in Belarus ist verlogen. Ich empfehle dazu auch das neue Buch von Stefan Engel „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“, wo auf S. 124ff dieser Münchner Justizterror samt der großen Solidarität dagegen ausgewertet wird.