Museumsbesuch zum antifaschistischen Widerstand

Zu besichtigen sind drei Sonderausstellungen - jeweils mit Führungen - zu unterschiedlichen Aspekten:

Die Ausstellung „Um laut zu sagen: Nein!“ über den Widerstand gegen den Hitler-Faschismus in Solingen – einschließlich einer würdigenden Tafel über den Solinger Schlosser, antifaschistischen Widerstandskämpfer, Kommunisten und Mitbegründer der MLPD, Willi Dickhut (1904-1992); “Écraser l'infâme! Zerstört die Niedertracht“ - eine Sammlung von sieben Künstlern aus der Gedenkstätte und dem Museum Sachsenhausen; sowie „Boris Luire. Das Haus von Anita“ - „beängstigend intensive Kunst in Opposition zu den gängigen Erinnerungen an die Shoah“ des jüdischen KZ-Häftlings Boris Lurie, so das Faltblatt zur Ausstellung. Insgesamt 300 Werke von Künstlern - 100 aus der Boris-Lurie-Stiftung in New York, aus der Gedenkstätte Esterwegen, aus dem KZ Sachsenhausen und dem eigenen Bestand des „Zentrum...“ werden gezeigt ( mehr dazu hier ).

Von 14 Uhr bis 14.30 Uhr organisiert das „Zentrum“ Führungen zu den Mahnmalen für in Solingen umgekommene russische und polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter auf dem naheliegenden Parkfriedhof Gräfrath. Daran wollen wir uns beteiligen und ein Gesteck niederlegen – auch in Erinnerung an den 80. Jahrestag des Überfalls auf die damals noch sozialistische Sowjetunion.

Von 15.30 Uhr bis 16 Uhr findet ein weiterer interessanter Vortrag statt zum Thema „Kunst im Konzentrationslager“.

Wo

Zentrum für verfolgte Künste, Wuppertaler Straße 160, 42653 Solingen (gut zu erreichen mit Buslinie 683 Haltestelle Gräfrath – zum Beispiel ab Wuppertal-Vohwinkel)

Anmeldung

Wenn möglich an info@willi-dickhut-Museum.de. Denn die Anzahl der Teilnehmer pro angemeldeter Gruppe ist wegen Corona und den Platzverhältnissen begrenzt.

Links

https://max-leven-zentrum.de/tag-des-offenen-museums-am-27-juni-2021/5364/

https://verfolgte-kuenste.com/

https://willi-dickhut-museum.de