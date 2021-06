Urlaubstagebuch

Reisanbau im Piemont

Gerade erst unterhalb vom Monviso in den Westalpen auf der Pian del Re entsprungen, das Valle Po hinab und durch Turin geflossen, wird der wasserreiche Fluss Po zur wichtigen Ressource für den Obst-, Gemüse-, Wein- und Getreideanbau. Es gibt kaum etwas, das in der fruchtbaren Po-Ebene nicht gedeiht. Zum ersten Mal im späten Frühjahr in der Gegend unterwegs fallen uns direkt die tief grünen Reisfelder links und rechts der Autobahn auf und es entsteht die Idee, sich das genauer anzuschauen.

