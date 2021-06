Schluss mit Verzicht – unbefristete Übernahme aller Azubis!

Die ersten Verträge sollten jetzt auslaufen, wegen „fehlender Stellen“. So sieht die „Sozialverträglichkeit“ aus! 800 Arbeitsplätze in Hüttenheim weg, 1000 in der Verwaltung, hier sollen noch mal über 750 bei den Tochtergesellschaften vernichtet werden.

Eine solche „Beschäftigungssicherung“ führt dazu, dass der Jugend dauerhaft die Arbeitsplätze fehlen. Seit dem Hochfahren der Produktion im Herbst 2020 fehlt es in allen Betrieben gerade an jungen Kollegen. Viele ältere Kollegen können und wollen nicht mehr, sind durch die Ausbeutung dermaßen kaputt, dass sie gerne in den Vorruhestand wollen. Daher muss es für uns doch selbstverständlich sein, dass unsere Azubis unbefristet übernommen werden.

Mit dem wiederholten Verzicht auf das Urlaubsgeld von 1000 Euro sollen wir die Vernichtung der Arbeitsplätze auch noch bezahlen. Da hilft es auch nicht, dass der Corona-Bonus gnädigerweise von 500 auf 1000 Euro erhöht wird. Das soll Beschäftigungssicherung oder gar unsere Zukunft sein? Die IG-Metall-Führung schreibt: „Ein umfassendes Paket von Freiwilligenprogrammen und Abfindungsregelungen sorgt dafür, dass keiner ins Bergfreie fällt.“

Das sieht man ja am Bergbau, die Ruhrkohle AG hinterlässt verbrannte Erde, Hunderte Kumpels sind ins Bergfreie gefallen, die Flutung der Zechen führt zur Vergiftung der ganzen Region, den Rentnern wird das Deputat gestrichen und die Jugend findet keine Arbeit mehr. Wieder einmal sollen wir verzichten für den Profit von ThyssenKrupp. Anstatt konsequent um jeden Arbeitsplatz und damit auch für die unbefristete Übernahme zu kämpfen, wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Die Forderung aus der Belegschaft, gegen die Konzernpläne zu kämpfen, wurde unterlaufen. Das können wir nicht akzeptieren. Hände weg von Tarifbestandteilen, kein Verzicht! … Kampf um jeden Arbeitsplatz, kein Verzicht der Belegschaft, unbefristete Übernahme aller Azubis.