Türkei / Kurdistan

Schluss mit Schikanen gegen die Friedensdelegation

Nachdem die Bundespolizei bereits vor zehn Tagen 19 Aktivistinnen und Aktivisten am Düsseldorfer Flughafen daran gehindert hat, nach Erbil in den Nordirak zu fliegen, um sich der „Delegation für Frieden in Kurdistan“ anzuschließen, wurden an 23. Juni am Frankfurter Flughafen am Main sechs Aktivistinnen und Aktivisten bei ihrer Rückkehr festgesetzt und verhört.

Pressemitteilung der Roten Hilfe