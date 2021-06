Die Bürgerinitiative „Dicke Luft“ aus Herne, die über Jahre hinweg gegen die mittlerweile geschlossene Abfallbehandlungsanlage Suez in einem Wohngebiet der Stadt gekämpft hatte und damit am Ende erfolgreich war, berichtet, dass am 25. Juni der Suez-Schornstein demontiert wurde. Damit ist das Thema "Verbrennung giftigster Abfälle" beendet! "Jetzt warten wir fieberhaft darauf, ob die Stadt es schafft, das Grundstück zu erwerben, um dann dort Betriebe anzusiedeln, die hoffentlich ökologisch sinnvolle und gesündere Arbeitsplätze bieten."