Wählerinitiative verurteilt den faschistischen Mord an Deniz Poyraz!

Die Wählerinitiative „Gülay Öztoprak“ der Internationalistischen Liste/MLPD Ulm verabschiedete dazu eine Presseerklärung:

Die Anwesenden bei der Gründungsversammlung der Wählerinitiative „Gülay Öztoprak“ verurteilen den faschistischen politischen Mord an Frau Deniz Poyraz. Dieser Mord fand im Büro der Partei HDP in Izmir statt. Frau Poyraz hielt sich zum Zeitpunkt des Attentates dort auf. Der mittlerweile verhaftete Attentäter ist ein bekennender Anhänger der faschistischen „Grauen Wölfe“, der sich im Internet mit seiner Vergangenheit als IS-Kämpfer in Syrien brüstet. So jemand kann als Beamter in der Türkei sein Geld beziehen! Er plante aber offensichtlich ein Massaker, denn eigentlich sollten zum Zeitpunkt des Anschlages 40 Menschen der HDP im Büro sein.



Das Büro der HDP wird rund um die Uhr von Polizisten bewacht, denn die HDP ist dem Faschisten Erdoğan ein Dorn im Auge. Die Vorsitzenden und viele gewählte Abgeordnete der HDP sitzen seit Jahren bzw. Monaten in Haft. Trotz oder vielleicht gerade wegen der polizeilichen Bewachung konnte der Attentäter in das Büro eindringen und Frau Poyraz erschießen. Präsident Erdoğan wurde erst vor ein paar Tagen auf dem NATO-Gipfel sehr kollegial behandelt, anstatt aufs Schärfste für seinen massiven Abbau demokratischer Rechte in der Türkei kritisiert zu werden. So kann er weitermachen!

Für die Internationalistische Liste / MLPD ist dieser Mord ein erneuter Beweis, wie wichtig der Kampf gegen faschistische Umtriebe international und auch in Deutschland ist. Auch die Kumpanei der deutschen Regierung mit dem faschistischen Diktator Erdoğan muss bei der Bundestagswahl offen angegriffen werden.