Warnstreik bei slowenischer Mahle-Tochter

An mindestens zehn Hochschulen in den ostchinesischen Landesteilen Zhejiang und Jiangsu protestierten Studenten vor rund zwei Wochen gegen Zusammenlegung mit berufsbildenden Schulen. Damit wären ihre Hochschulabschlüsse weniger wert und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt schlechter. In vier Landesteilen waren ihre Proteste erfolgreich. Die Mitteilung der Polizei, die Studenten in Nanjing hätten den Hochschulrektor 30 Stunden festgehalten, wiesen Studentenvertreter zurück. Vielmehr sei der 55-Jährige freiwillig bei den Demonstranten geblieben.