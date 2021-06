„Wir sind das Volk von Moria“

Ein Tag, um Bewusstsein zu schaffen. Und wir werden genau das tun: In der letzten Woche haben wir uns im Moria-Camp gefragt, was es bedeutet, ein Bewohner von Moria zu sein. Wir fragen, wo ist das UNHCR (Flüchtlingswerk der UN, Anm. d. Red.)? Als Flüchtling haben wir Rechte, aber diese Rechte werden nicht gewährt!

Wir haben allgemeine Menschenrechte, gemäß der Genfer Konvention von 1948- Wir haben Rechte nach der Flüchtlingsübereinkunft von 1951, die uns aber nicht gegeben werden.

Wir wollen klarstellen, dass Moria KEIN Flüchtlingslager ist - es ist ein Hotspot. Uns wurde vom EU-Türkei-Deal versprochen, nur maximal drei Wochen hier zu bleiben. Jetzt bleiben einige ein Jahr hier, andere jahrelang! Wir sagen, dass dies kein Tag ist, um gefeiert zu werden.

Wir erklären das Recyclingprojekt, das wir seit mehr als einem Jahr gemeinsam umsetzen. Es ist, wie alle Projekte, die wir unterstützen, von Flüchtlingen vollständig selbstorganisiert und hatte und hat große Auswirkungen.

In diesem Monat mussten die Arbeitstage aufgrund der Corona-Einschränkungen und einiger Finanzierungsprobleme auf drei pro Woche begrenzt werden, aber jetzt gelten wieder die normalen fünf Tage.

Wir möchten uns bei allen Unterstützern dieses Projektes bedanken, die es bisher ermöglicht haben, insbesondere Solingen hilft e. V., Plastikfreier Ozean, Hoffnungsprojekt, menschliches Plus, Solidarität International und Shower Power.

Ein großer Dank geht an die Bäckerei Sousamlis in Mytilene, die unsere Klassen mit kostenlosem Brot und Süßigkeiten versorgt haben. In diesem Camp gibt es so viele talentierte Musiker aus verschiedenen Herkunftsländern und jetzt tauschen sie sich aus.