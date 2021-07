15. Nachbarschaftstreffen der Horster Mitte: „Endlich wieder zusammenkommen“

Die Freude darüber – sicher unter Corona-Schutz - zusammenzukommen, sich auszutauschen, miteinander ausgelassen - natürlich mit Mund-Nasenschutz und Abstand – zusammen zu sein, war überall zu spüren. Nachdem bereits ab 12 Uhr der Grill mit verführerischen Original Thüringer Rostbratwürsten sowie der Hähnchengrill die zahlreich anwesenden Freundinnen, Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn sowie Mitarbeiter der Horster Mitte versorgt hatte, eröffneten Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, und Nicole Schipani vom Vermögensverwaltungsverein der Horster Mitte (VVV) offiziell das Treffen.

Zuerst informierte Gabi Fechtner die Anwesenden über die Stolpersteine, die die Stadtbürokratie dem Sommernachbarschaftstreffen in den Weg legen wollte. Trotz vorbildlichem Hygienekonzept, das vom Gesundheitsamt ausdrücklich bestätigt wurde, schaltete sich auf einmal das Ordnungsamt ein und verbot die Stände auf den Gehwegen und das Soccerturnier für Kinder auf der Industriestraße.

Doch davon ließ sich der VVV nicht einschüchtern. So fanden im Hof der Horster Mitte spannende Angebote für die Kinder am Stand des Jugendverbands REBELL und der Kinderorganisation ROTFÜCHSE statt. Das Soccerturnier wurde einfach in den angrenzenden Park hinter Schloss Horst verlegt. Gabi Fechtner und Nicole Schipani wünschten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Treffens viel Vergnügen dabei.

Dafür war auf jeden Fall gesorgt. So hatten VVV und MLPD Stände mit interessanten Informationen und Angeboten. Das Willi Dickhut Museum präsentierte ein schönes Antiquariat mit anspruchsvoller und interessanter Literatur. Angela aus Gelsenkirchen präsentierte original italienische Köstlichkeiten, die sehr gern genommen wurden. Überhaupt war für Speis und Trank bestens gesagt. Egal ob Thüringer Rostbratwürste, Grillhähnchen, Nackensteaks, vegetarische Köstlichkeiten, Crepes etc. Es gab alles, was das Herz begehrt.

Dazu kam das anspruchsvolle unterhaltsame Programm. Unter anderem präsentierte sich der Gelsenkirchener Kampfsportclub Kampfsport International e. V. und zeigte, wie man sich effektiv selbst verteidigen kann, und dass Kampfsport nichts mit Schlägerei zu tun hat, sondern Kunst und effektive Verteidigung in einem sind.

Engagiert diskutieren konnte man bei drei Gesprächsrunden. Zu Kaffee-Kultur, Protest gegen das geplante neue Versammlungsgesetz in NRW, sowie zu den Plakaten der Internationalistischen Liste / MLPD zu den Bundestagswahlen.

Die Wählerinitiativen der Internationalistischen Liste / MLPD aus Essen und Gelsenkirchen gaben einen Einblick in ihre Aktivitäten und in den aktuellen Bundestagswahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD vor Ort. Unter anderem berichteten Spitzenkandidatin Gabi Fechtner und die Gelsenkirchener Kandidatin Lisa Gärtner, was aktuell im Wahlkampf ansteht. Außerdem wurden die Wahlplakate der Internationalistischen Liste / MLPD präsentiert. Auf einer Fragerunde zum neuen Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, das der reaktionäre Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet und sein nicht minder reaktionärer Innenminister Herbert Reul zu verantworten haben, wurden die massiven Einschränkungen demokratischer Rechte und Freiheiten mit explizitem Bezug auf den Antikommunismus offen dargelegt.

Viel Besucherinnen und Besucher stießen dazu, die vorbeikamen und von der guten Stimmung, dem interessanten Programm und der Möglichkeit, mal wieder andere Leute zu treffen angezogen wurden.

Im weiteren Verlauf gibt es für die Fußballbegeisterten noch die Möglichkeit, die Spiele der Fußball-EM im Kultursaal der Horster Mitte zu sehen. Außerdem wird im Außenbereich – begrenzt auf 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - zur Musik einer Liveband geschwoft werden.

„Es ist so schön. Ich freue mich“, so Angela aus Gelsenkirchen. Sie spricht für die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das 15. Nachbarschaftstreffen der Horster Mitte ist - allen antikommunistischen Störversuchen der Gelsenkirchener Stadtbürokratie zum Trotz - ein guter Erfolg.