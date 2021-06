Flohmarkt an der Horster Mitte

„Alles muss raus – damit ordentlich was reinkommt“

Unsere Wählerinitiative der Internationalistischen Liste / MLPD, Sabine Leopold und Klaus Dumberger, beschloss mit über 20 Teilnehmern einstimmig die Teilnahme am Flohmarkt an der Horster Mitte am Samstag, dem 10. Juli.

Korrespondenz aus Recklinghausen