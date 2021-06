Auf die richtige Einstellung beim Studium des REVOLUTIONÄREN WEGS kommt es an

In der Diskussion wuchs die Überzeugung, dass der Antikommunismus selber in der Krise ist, wir das aber auch offensiv aufzeigen und ausnutzen müssen. Die "Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" ist ein weltanschauliches Handbuch und unverzichtbar in den komplizierten weltanschaulichen Fragen und Auseinandersetzungenm. Dabei war es sehr wichtig für uns, den festen Bezug des weltanschaulichen Kampfs zu begreifen, wie er auf Seite 16 ausgeführt wird: „Bei allem Unheil, das die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Strömungen im Denken, Fühlen und Handeln der Massen anrichten – allmächtig sind sie nicht! (…) Letztlich wiegen die praktischen Erfahrungen der wachsenden Ausbeutung und Armut, der fortschreitenden Ruinierung kleinbürgerlicher oder kleinbäuerlicher Existenzen, der dramatischen Umweltzerstörung, der zunehmenden Ungerechtigkeit, von Krieg und Kriegsgefahr sowie ihre Verarbeitung in der gesellschaftlichen Polarisierung viel schwerer.“

Wir wollen die bewährte Methode beibehalten, dass wir uns 14-tägig treffen, immer knapp eine Stunde lesen bzw. studieren. Und dann Fragen, Einschätzungen, Hinweise .. gemeinsam diskutieren und uns im Gesamtverständnis helfen.