15. Nachbarschaftstreffen der Horster Mitte

Auf zum Soccerturnier

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, am Samstag, den 3. Juli, veranstaltet der Jugendverband Rebell von 15 Uhr bis 17 Uhr im Rahmen des traditionellen internationalen Nachbarschaftstreffens in Gelsenkirchen-Horst rund um die Horster Mitte ein Street-Soccer-Turnier für Kinder und Jugendliche. Es ist bisher von 15 Uhr bis 17 Uhr in der Industriestraße geplant.

Pressemitteilung des Jugendverbands REBELL