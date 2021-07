Ausstellungshalle mit einer Statue des jungen Mao Zedong

Gestern, am Jahrestag der Gründung der KP Chinas vor 100 Jahren, nahm eine neue Ausstellungshalle auf der Orangeninsel in Juzizhou mit einer Statue des jungen Mao Zedong den Betrieb auf. Auf einer Fläche von 2.200 Quadratmetern wurde die Ausstellungshalle innerhalb von drei Jahren errichtet. Sie zeigt die Jahre des jungen Mao Zedong in Changsha anhand von Ausstellungen, Kunstmodellen, Reliefwänden, Ölgemälden, Statuen und modernen Technologien. Funktionäre der KPCh der Provinz Hunan besuchten die Ausstellungshalle und wiederholten demonstrativ ihren Parteieintrittseid. Die heutigen revisionistischen Machthaber in China tun so, als stünden sie in der Tradition Ma0 Zedongs. Dessen Ansehen unter den chinesischen Massen ist unauslöschlich.

Quelle (mit Bildern)