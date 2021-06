Buchvorstellung in der Konzertmuschel

Die bürgerlichen Parteien überschlagen sich, in ihren Wahlprogrammen das Grüne vom Himmel zu versprechen, jede ist auf einmal „Umweltpartei“. Und das wollen sie mit Wachstum der Wirtschaft erreichen. Was sie erzeugen, ist eine Verwirrung bei den Menschen. Es sind doch diejenigen Parteien, die seit Jahrzehnten die Regierung bilden. Diese ist als Dienstleister des internationalen Finanzkapitals für die drohende Umweltkatastrophe verantwortlich.

Es gibt im Kapitalismus keine „Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie“, weil sie mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit nur wenig zu tun hat. „Dieser ideologische Wirrwarr verkompliziert die Situation ungemein und befeuert den Kampf zwischen proletarischer und kleinbürgerlicher Denkweise unter den Massen außerordentlich.“ (Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus, S. 13). Diese Verwirrung muss aufgelöst werden, damit die Arbeiterklasse ihren Weg des Kampfs um die Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung in einer sozialistischen Gesellschaft erfolgreich beschreiten kann!

Dies ist das Thema in dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“.

Neugierig geworden?

Die Buchvorstellung findet im Freien an der Konzertmuschel in Konstanz, direkt am Bodensee, statt – sicher eine einmalige Atmosphäre. Die Sitzplätze sind überdacht. Wir achten auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln (Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten, Eintrag in die Besucherliste).

