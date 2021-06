Anette Frier ist Annalena Baerbocks Gewissen

Das glücklichste Händchen hatte Annalena Baerbock, Spitzenkandidatien der auf Regierungskurs gebürsteten Monopolpartei Bündnis 90 / Die Grünen, in den letzten Wochen ja nicht gerade. Stichwort: "Geschönter Lebenslauf & Co.". Da ist es doch gut, wenn ein gewissenloses Wesen, wie ein Monopolpolitiker ein Gewissen in Person der Comedian Anette Frier bekommt. Da bekommt man denn doch Gewissensbisse ... .