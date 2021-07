Leserbrief

Gedanken zu "Fußball: EM 2020 - eine Zwischenbilanz"

Ich habe fast alle Spiele der EM gesehen. Etwas im Gegensatz zu den Beurteilungen in dem o. g. Artikel habe ich auch Spiele gesehen, bei denen überlegenes, vielseitiges fußballerisches Können, was auch taktisches Geschick einschließt, auf hohem Niveau "Kampfeswillen" ins Leere laufen lassen konnte. Ich denke dabei besonders an einige Spiele der italienischen und der spanischen Mannschaft.

Korrespondenz aus Attendorn