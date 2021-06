Das Robert-Koch-Institut hat Portugal als "Virusvariantengebiet" eingestuft; Rückkehrer müssen zwei Wochen in Quarantäne, wenn sie nicht heute um Mitternacht zurück sind. Hintergrund ist die sich im Raum Lissabon schnell ausbreitende als besonders ansteckend geltende Delta-Variante des Virus. Auch Russland gilt von Dienstag an als Virusvariantengebiet. Am Sonntag wurden landesweit mehr als 20.500 Neuinfektionen gemeldet. Besonders dramatisch ist die Lage in Moskau. In Deutschland sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter; heute liegt sie laut RKI bei 5,6. Aktuell beträgt sie laut RKI 5,6. Über 53 Prozent der Bevölkerung haben eine Erstimpfung erhalten, über 34 Prozent sind bereits zweimal geimpft. Vor allem bei den jungen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern sind weiterhin nur sehr wenige geimpft.