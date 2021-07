Wir werden nicht schweigen – wir werden nicht nachgeben!

Seit Jahren wächst der Frauenbefreiungskampf und der Kampf gegen jegliche Form der Jahrtausende alten Ausbeutung und Unterdrückung der Masse der Frauen der Welt auf der ganzen Welt. Immer vielfältiger werden die Mittel dieses Kampfes und immer größer die Massen, die gegen Gewalt an Frauen und LGBTI+, Lohnungleichheit, Verbote des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch auf die Straßen gehen.

Die Ganzheitlichkeit der Ausbeutung und Unterdrückung der Frau durch die feudale, faschistische und bürgerliche Staats- und Familienordnung wird immer deutlicher sichtbar, wodurch das Bewusstsein der Massen über sexistische Unterdrückung und ihre Ursachen immens steigt und dadurch immer mehr die kapitalistische Gesellschaftsordnung als Ganzes hinterfragt wird und die Suche nach einer Alternative der befreiten Frau in einer befreiten Gesellschaft deutlich wächst.

Die Frauenmassenbewegungen gegen Gewalt an Frauen, der Arbeiterinnen wie z. B. der Textilarbeiterinnen, der Kampf gegen terroristische und konterrevolutionäre Unterdrückung und Vergewaltigung der Kämpferinnen und Revolutionärinnen gehören zu den stärksten Massenbewegungen der Welt.

Dagegen sträubt sich mit aller Kraft der Widerstand der Herrschenden, die die erkämpften Rechte von Frauen angreifen und mit patriarchaler Reaktion auf die legitimen Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit antworten. So ist die Istanbul-Konvention des Europarats ein Übereinkommen bürgerlicher Staaten, das rechtliche Normen zum Schutz von Frauen gegen Gewalt mit bindender Wirkung festlegt, zu einem wichtigen Kampfthema der Frauen geworden. Im Juli 2020 wurde angekündigt, dass Polen sich aus der Istanbul-Konvention zurückziehen werde. Die Türkei hat sich als Erstunterzeichnerin der Istanbul-Konvention am 20. März 2021 über Nacht per Dekret von Erdoğan aus dem internationalen Abkommen zurückgezogen.

In beiden Ländern mobilisieren sich die Frauen seit Jahren entschlossen für ihre Rechte und leisten enormen Widerstand gegen die patriarchalen, reaktionären, faschistoiden und faschistischen Angriffe und Repressionen ihrer Staaten.

Hier steht die Resolution komplett und in verschiedenen Sprachen auf der Webseite der ICOR zur Verfügung.