Kaffee - Geschichten und Kämpfe rund um die braune Bohne

Wer kennt die Kaffeebäuerinnen und -bauern, ihr Leben, die Geschichte und was daran die großen Konzerne wie Nestlé, Starbucks usw. verdienen? Darüber informiert Alex Kunkel aus Essen in einem spannenden Vortrag am Samstag, dem 3. Juli 2021, ab 14.45 Uhr im Kultursaal der Horster-Mitte in Gelsenkirchen.

Alex Kunkel ist Hobby-Kaffee-Röster im Kaffeegarten Ruhr und kennt viele Geschichten über die braune Bohne. Er wird beim traditionellen Nachbarschaftstreff nachmittags im Außenbereich auch mehrmals den Röstvorgang mit seiner kleinen Maschine vorführen. Der frische Kaffee kann dann im Bistro verkostet werden.

Für Interessierte bietet Alex Kunkel eine Reise in einer Kleingruppe zu einer Kaffee-Kooperative nach Uganda an: vom 19. November bis 4. Dezember 2021. Uganda ist das zweitgrößte Kaffeeland auf dem afrikanischen Kontinent. Informationen unter https://worldcoffee.info/