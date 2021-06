Bündniskongress und Wahlprogramm - Weichen auf Offensive gestellt

Im Wahlprogramm kommt Spitzenkandidatin Gabi Fechtner zu Wort: „Was kommt nach 16 Jahren Merkel-Kanzlerschaft? Wird sich mit Laschet, Scholz oder Baerbock grundsätzlich etwas ändern? CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP oder selbst Die Linke – alle sitzen in Bund oder Ländern in Regierungen! Ein Neuanfang mit unveränderten Vorzeichen und Machtverhältnissen – wer soll das glauben?! Die Regierung hat mit ihrem Krisenmanagement vollständig versagt. Politikstil und Denkweise dieser Spitzenpolitiker sind zum Verwechseln ähnlich. Die AfD spielt sich demagogisch als Volksopposition auf. Doch denkt man ihren Weg zu Ende, wird es düster. Was also tun?“

Das Programm spricht Klartext:

„Der Kapitalismus lässt sich nicht zähmen oder reformieren. Kein grüner Lack und keine Reichensteuer können dessen Gesetze aufheben.“ Damit begibt sich der Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD direkt in die offensive Konfrontation. Während sich schon in den Anfängen des Wahlkampfs die Positionen von CDU/CSU, der SPD, Grüne wie FDP maximal um bestimmte Nuancen unterscheiden, eint sie die Vorgabe, dass bei den Bundestagswahlen alles diskutiert werden darf, nur nicht die revolutionäre Alternative zur kapitalistischen Gesellschaftsordnung mit all ihren Krisen.

Die Kandidaten stehen für das besondere Profil der Internationalistischen Liste/MLPD

Joachim Griesbaum aus Hamburg ist dort Direktkandidat für Hamburg-Mitte. Er ist Arbeiter, Gewerkschaftsmitglied und einer der Europakoordinatoren der ICOR (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen):

„Wir haben inzwischen in allen sechs Wahlbezirken in Hamburg auch Direktkandidaten aufgestellt, damit unsere Liste auch durch neue Politiker ein Gesicht in der Millionenstadt bekommt. Ich kandidiere in dem Bezirk Mitte, in dem der Flugzeughersteller Airbus in Finkenwerder mit über 20.000 Beschäftigten liegt, aber auch große Teile des Hafens. Nachdem Airbus bis zum Frühjahr 2021 schon zig Tausende Arbeitsplätze vernichtete – allein in Hamburg waren es weit über 3000 – soll jetzt unter dem neutral klingenden Stichwort 'Konzernumbau' eine neue Runde der Ausbeutungsoffensive mit Auslagerungen und Verkauf von Werksteilen in Nord- und Süddeutschland eingeleitet werden. Weltweit sind davon ca. 25.000 Kolleginnen und Kollegen betroffen. Dieser 'Konzernumbau' richtet sich vor allem gegen die Arbeiterjugend, die dann zu schlechteren Bedingungen arbeiten soll. Schon jetzt wurden alle Azubis aus Bremen (Fluggerätemechaniker) nach Hamburg zwangsversetzt.

Etwa 4.000 Beschäftigte sollen allein in Hamburg in eine neue Airbustochter für die Rumpfmontage wechseln. Die von Airbus einst ausgegliederte Tochter Premium Aerotec Group (PAG) mit Werken in Varel, Nordenham, Stade, Augsburg … soll zerschlagen und aufgeteilt werden. Ein Teil (Kleinteile) mit Tausenden Kolleginnen und Kollegen verkauft werden.