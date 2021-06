Lebendige Veranstaltung zum großen Bergarbeiterstreik 1997

Im Einleitungsbeitrag von Johannes Rupprecht wurden der Zusammenhang und die Bedeutung dieses Streiks für die heutigen und künftigen Arbeiterkämpfe aufgezeigt. Er betonte, dass es dabei nicht um eine rein historische Betrachtung geht. So spielten die Erfahrungen der Bergleute in den folgenden Kämpfen wie z.B. beim Opelstreik eine große Rolle.

In seinem lebendigen Vortrag berichtete Reiner Aulenbacher anschaulich darüber, welche Schlachten um die Höherentwicklung des Bewusstseins der Bergleute geführt wurden. Dafür braucht die Arbeiterklasse eine Partei, die auch in der Lage und willens ist, diesen ideologischen Kampf zu organisieren und zu führen. Das ist die MLPD. Ihre Stärkung, besonders der Betriebsgruppen und ihrer systematischen Kleinarbeit, ist heute die wichtigste Aufgabe, um für die künftigen Klassenschlachten gerüstet zu sein. Neue Organisationsformen wurden entwickelt und aufgebaut. Freunde von Hugo Hauer, Kumpel für AUF - und die Bergarbeiterzeitung Vortrieb erschient seitdem auch an Zechen an der Saar.

In den Redebeiträgen wurde die Spaltung von Arbeiter- und Umweltbewegung, am Beispiel von Kali + Salz, thematisiert. Umweltschutz gefährdet angeblich die Arbeitsplätze, in Wahrheit aber nur den Profit. Ein Redner griff auch die Demagogie der AfD an, die mit angeblichem Einsatz für den Umweltschutz tatsächlich Einfluss unter einem Tel der Massen hat. In Wahrheit hat man von ihr aber noch nie ein Wort gegen die Monopole als eigentliche Verursacher gehört.

Die kämpferische Arbeiterkultur genießt unter weiten Teilen der Bevölkerung nach wie vor großes Ansehen. Die Fackel muss auch an die Jugend weitergetragen werden. Es kamen 95.- € Spenden für die 2023 in Thüringen stattfindende Internationale Bergarbeiterkonferenz zusammen.