Lebhafte Auseinandersetzungen an den Toren von Daimler und Bosch

Viele Kollegen stimmen der Kritik am kapitalistischen System zu, sehen es aber als unmöglich an, etwas grundsätzlich zu verändern. Sie können noch nicht erkennen, dass sie selbst die entscheidende gesellschaftsverändernde Kraft sein müssen. Das äußerte sich in verschiedenen Meinungen wie: „Die Arbeiterklasse verschwindet langsam, hier wird auch die Produktion Stück für Stück abgebaut.“

Der größte Hemmschuh ist der Antikommunismus

Ein junger Kollege meinte, die Stimmung wird immer schlechter und du kriegst keine Leute zusammen. Der wichtigste Hemmschuh ist der Antikommunismus, vor allem in der Form, es habe sich angeblich erwiesen, dass der Sozialismus nicht funktioniert.

Gib Antikommunismus keine Chance!

Deswegen sprachen wir immer wieder an, dass der Verrat am Sozialismus und die Folgen der unterdrückerischen Regimes in den ehemals sozialistischen Ländern von den Antikommunisten bewusst dem Sozialismus in die Schuhe geschoben werden, mit dem Ziel, die Ausbeuterherrschaft als alternativlos erscheinen zu lassen.

Ein Kollege meinte: „Mir imponiert, wie ihr euch der Diskussion stellt und eure regelmäßige Arbeit macht. Ich habe vor Jahren schon zur Kollegenzeitung beigetragen. Mitmachen bei euch will ich nicht, aber beitragen kann ich schon, auch was spenden. Beim Besuch am nächsten Tag kaufte er das Buch und spendete 4 Euro und das nächste Treffen ist ausgemacht.