Gelsenkirchen

Lesegruppe zum REVOLUTIONÄREN WEG 36: Warum wir vom Proletariat sprechen

Bei unserem dritten Gelsenkirchener Treffen zu einer Lesegruppe zu dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“, der auch als 36. Ausgabe in der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG, dem theoretischen Organ der MLPD, erschienen ist, kamen weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als zuvor – die Urlaubszeit fängt an. Aber wir halten am 14-tägigen Rhythmus fest. Und wieder gab es eine interessante Diskussion.

Von Anna Bartholomé