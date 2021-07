Maaßen fordert Überprüfung der Gesinnung von Tagesschau-Mitarbeitern

Im italienischen Gefängnis Santa Maria Capua Vetere in der Region Kampanien wurden im April 2020 über 100 Häftlinge aufs Übelste malträtiert, erniedrigt und geschlagen. Die unhaltbaren Zustände in italienischen Gefängnissen sind unter Corona-Bedingungen katastrophal geworden. Die Gefangenen protestierten für mehr Schutz. In anderen Gefängnissen kam es bei Aufständen zu 14 Toten. Der Leiter der Gefängnisse von Kampanien zog daraufhin hunderte von Wärtern in dem Gefängnis bei Neapel für einen Rachefeldzug zusammen. „Morgen schlachten wir sie wie Kälber – zähmt das Vieh!“ steht in einer Botschaft. In vier Stunden wurden 130 misshandelt, 41 schwer verletzt. Auch ein Rollstuhlfahrer wurde verprügelt. Die Sache sollte vertuscht werden, aber jetzt gelangte ein Video an die Öffentlichkeit.