Massenproteste für Anerkennung des Wahlsiegs gehen weiter

Starkregen, Gewitter, Hagelkörner groß wie Tennisbälle, Stürme in Deutschland, Temperaturen bis zu 50 Grad in New York und eine brutale Hitzewelle mit Toten in Kanada. In Deutschland standen die Innenstädte von Landshut und Stuttgart durch Starkregen unter Wasser, alleine in Frankfurt am Main mussten Rettungskräfte zu 600 Einsätzen ausrücken. Rettungstaucher waren im Einsatz, um eingeschlossene Menschen aus Kellern und Unterführungen zu retten. Der Übergang in eine globale Klima- und Umweltkatastrophe wird immer deutlicher sichtbar.

Hier kann das Buch "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" gekauft werden