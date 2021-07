Aktuelles Statement zum Nachbarschaftstreffen am 3. Juli an der Horster Mitte

Wir freuen uns auf das morgige Nachbarschaftstreffen an der Horster Mitte. Wir hatten es von Anfang an mit einem detaillierten Gesundheitsschutzkonzept geplant. Das ist für uns selbstverständlich, schließlich haben wir uns immer für den notwendigen Gesundheitsschutz und auch entsprechende Maßnahmen ausgesprochen und diese auch ausnahmslos eingehalten. Die vom Ordnungsamt und Verwaltungsgericht nach Aktenlage vorgeworfene Durchführung eines nicht erlaubten Straßenfestes ist eine unwahre Unterstellung. In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hatten wir politische Information, Kinder- und Jugendprogramm sowie ein Konzert als eigenständige getrennte Aktivitäten geplant. Wir waren auf alle Bedenken eingegangen und das Gesundheitsamt hatte zuletzt keinerlei Bedenken.

Nachdem die Sondernutzung für die Bürgersteige nicht erteilt wurde, haben wir selbstverständlich das Nachbarschaftstreffen so eingeschränkt, dass nur noch wenige Stände, die für ein Nachbarschaftstreffen unerlässlich sind, auf unserem Grundstück stattfinden, so dass wir auch hier den Gesundheitsschutz wie immer vorbildlich einhalten. Das Corona-gerechte Sportprogramm für Kinder und Jugendliche wird auch aus diesen Gründen in den Park verlegt und mit Coronatests für alle Teilnehmer stattfinden.

Neu im Programm ist eine Gesprächsrunde zum Versammlungsgesetz in NRW und eine Vorstellung der nagelneuen Plakate der MLPD für die Bundestagswahl. Abends freuen wir uns auf Livemusik, und dass wir endlich mal das Tanzbein (draußen und mit Abstand) schwingen können.

Nach aktuellem Wetterbericht wird es morgen sonnig und angenehm warm: Das Nachbarschaftstreffen kann also kommen!