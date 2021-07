Noch Plätze frei! Auf zum Sommercamp!

Rebellen aus Thüringen berichten, wie sie für das Camp werben: „Ich habe mich mit einem Jugendlichen getroffen. Er ist Palästinenser. Er hat sich gefragt, wie kann man die Leute zusammenbringen, die sich für unseren Befreiungskampf interessieren? Das Sommercamp ist dafür genau der richtige Ort! Hier lernt man die Welt verstehen UND macht zusammen Sport und Freizeit. Er möchte sich anmelden und seine Freunde gewinnen“. Internationalismus ist Trumpf auf dem Camp. Internationale Nächte sind seit Jahren fester Bestandteil. Dort lernen wir die Situation und die Kämpfe der Völker der Welt kennen.

Viele Fragen sind zu klären: Kriegt man Urlaub, wie klären wir die Finanzen, wie läuft so ein Tag auf dem Camp ab? Wie verbringt man überhaupt seinen Urlaub? Das alles muss geklärt werden. „Das Sommercamp ist einfach schön! Ein bisschen wie Sozialismus in klein. Wie wir dort zusammen leben ist auch eine bewusste Kritik, wie das im Kapitalismus läuft, wie die Jugend denken, fühlen und handeln soll. Wir lernen unser Leben selbst zu organisieren und erholen uns zusammen,“ so eine Rebellin.

Erholung und gleichzeitig Verantwortung fürs Gesamte übernehmen - geht das denn? Na klar! Das Camp wird so gut, wie wir es machen. Je mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, je besser es in der Kleinarbeit vorbereitet ist, desto schöner wird das Camp. Rebellischer Urlaub heißt gemeinsam feiern und kämpfen, Sonne tanken und Freunde fürs Leben finden. Hier kann jeder zeigen, was in ihm steckt! Euch erwarten spannende Workshops, ein kulturvolles Abendprogramm, Bauen, Sport und Zelten in der wunderschönen Natur. Wer möchte, kann an einer Kanu-Tour teilnehmen. Wir machen uns fit für den Bundestagswahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD. Wir lernen den echten Sozialismus kennen als die wissenschaftliche Antwort, die so viele Jugendliche suchen!

Anmelden könnt ihr euch über den Flyer (per Post an die Geschäftsstelle des REBELL, Schmalhorststraße 1C, 45899 Gelsenkirchen, oder eure örtlichen Ansprechpartner von MLPD und REBELL). Es gibt ein Kinder- und ein Jugendcamp. Beide Wochen kosten 305 €, die erste Woche (24.7.-31.7.) 145 €, die zweite Woche (31.7.-8.8.) 165 €. Die Anreise wird regional koordiniert. Es gibt ein durchdachtes Hygienekonzept.

Achtung Änderung: Teilnehmen kann wer einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 48 h), eine Impfbescheinigung über die vollständige Impfung, oder den Nachweis über eine überstandene Corona-Erkrankung hat. PCR-Tests vor der Anreise sind nicht notwendig!