Pflegepersonal streikt schon länger als 100 Tage

Rote Fahne News berichtete am 9. März und am 13. März 2021.

Ihre Gewerkschaft, die Massachusetts Nurses Association, schätzt, dass das Unternehmen Tenet Healthcare in der Zeit mehr als 75 Millionen Dollar ausgegeben hat z.B. für Streikbrecher-, Sicherheits- und Polizeikosten statt für verbesserte Patientenversorgung. Die Einstellung von Streikbrechern hat die Entschlossenheit der ca. 800 Streikenden nicht zerstört. Ihr Streik hat an Bedeutung gewonnen, seit Tenet im letzten Monat die Verhandlungen abgebrochen und damit gedroht hat, streikende Krankenschwestern zu ersetzen. Dieser Schritt hat die Arbeiterbewegung angespornt und das regionale und nationale Interesse erhöht.

Der Konzern Tenet Health Care hat heftig Gewinne gescheffelt zu Corona-Zeiten: während des Pandemiejahres 414 Millionen Dollar, mit mehr als 97 Millionen Dollar Gewinn im ersten Quartal 2021. Der Aktienwert von Tenet hat sich fast verdreifacht und stieg von einem Tiefstand von 21,76 Dollar pro Aktie zu Beginn der Pandemie auf einen Höchststand von 64,77 Dollar pro Aktie am Freitag, dem 25. Mai 2021.

Die Pflegekräfte halten es für ziemlich unwahrscheinlich, dass Tenet sie ersetzen kann, da der Streik unter den Pflegekräften von Massachusetts und landesweit hohes Ansehen hat, gerade auch wegen ihres Widerstands in Corona-Zeiten. Auch in anderen Krankenhäusern in Massachusetts gibt es in den letzten Wochen Kämpfe bzw. werden solche vorbereitet mit Streikposten-Aktionen (so genannte „information picket lines“):





In Beverly, Mass., bei der Northeast Hospital Corporation (NEHC) und in in Falmouth, Mass., beim Falmouth Hospital, das zu Cape Cod Healthcare gehört, fordern Kollegen sichere Patientenversorgung durch eine bessere Personalausstattung.

In Cambridge, Mass. fordern Krankenschwestern und Pflegekräfte des Cambridge Hospital vom Unternehmen Cambridge Health Alliance nach sich hinziehenden Verhandlungen einen Vertrag mit dringend benötigten Verbesserungen bei Personalausstattung, Bezahlung und Leistungen.

Quelle: St. Vincent Nurses Strike for Safer Patient Care Reaches 105 Days on Sunday Making it the Second Longest Nurses Strike in Massachusetts History - News & Events - Massachusetts Nurses Association (massnurses.org)