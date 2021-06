Bundestagswahl 2021

Richard Straub - Direktkandidat für die Internationalistische Liste / MLPD

In einem konzentrierten Einsatz von zwei Stunden konnten am Samstag 26 Unterstützungsunterschriften für den Direktkandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD, Richard Straub, in der Erlanger Innenstadt gesammelt werden.

Korrespondenz