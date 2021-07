Solidarität mit hungerstreikenden Flüchtlingen

Am 29. und 30. Juni haben sich zwischen 70 und 95 Prozent der rund 150.000 Beschäftigen der staatlichen Stahlwerke der Steel Authority of India Ltd (SAIL) und ihrer Zuliefererbetriebe an einem Proteststreik beteiligt. Sie fordern eine deutliche Lohnerhöhung, sowohl für Festangestellte als auch für Vertragsarbeiter und Projektarbeiter, die in allen Betrieben der Gesellschaft tätig sind. Sie protestierten damit gegen die arbeiterfeindliche Haltung der Regierung und des Managements, die eine Lohnerhöhung mehr als viereinhalb Jahre lang verzögert haben.